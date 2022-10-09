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Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor

"Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı?" sorusu çok sayıda kişinin yanıt aradığı bir soru olurken bu konuyla ilgili yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor. Son olarak ÖTV indirimi ve ÖTV düzenlemesi ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 23:30
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İlk arabasını alacaklara ÖTV indirimi gelecek mi sorusu yanıt buldu

Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
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Otomobil piyasasındaki beklentiler sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Peki, beklentiler ne yönde? ÖTV indirimi gelecek mi? Araba fiyatları düşecek mi? İşte tüm merak edilenler... CNN Türk canlı yayınına katılan Milliyet Gazetesi Otomotiv Yazarı Levent Köprülü otomobil piyasasında konuşulanlar ve beklentilerle ilgili açıklamalarda bulundu. "Otomotivde ÖTV indirimi olur mu?" sorusuna yönelik son durumu paylaşan Köprülü'nün açıklamaları şu şekilde:

"ÖTV DÜZENLEMESİ DEMEK DAHA DOĞRU"

"ÖTV indirimi deniyor sürekli olarak özellikle sosyal medyada sıklıkla konuşulan bir konu ama aslına bakarsak ÖTV indirimi değil de ÖTV düzenlemesi desek daha doğru olur. ÖTV’de kademelendirme basamaklandırma sistemi geldiğinde sürekli olarak güncellenmesi bekleniyordu. Nitekim bu zamana kadar da 6 ayda bir düzenleniyordu genelde fakat yılbaşından bu yana neredeyse 10 ay geçmesine rağmen ve fiyatlar da ciddi şekilde artmasına rağmen bu düzenleme bir türlü gelmedi.

"TALEPTE BİR AZALMA SÖZ KONUSU"

Bunun sonucunda da yüzde 80’in altındaki 3 tane basamak neredeyse işlevsiz hale gelmiş oldu. Doğal olarak da tüketiciler fiyatların düşmesini istiyor ve bekliyor. Bugün baktığınız zaman 300-400 bin aralığında ancak küçük A sınıfı bir sıfır otomobil alabiliyorsunuz. Bunun dışına C sınıfı otomobillere geldiğiniz zaman 600 bin hatta 900 bine varan fiyatlardan söz etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla talepte bir azalma söz konusu otomobil sektörünün paydaşları da elbette bu ayarlamanın bir an önce yapılması konusunda birleşiyorlar.

"KREDİLENDİRME KONUSUNDA DA DÜZENLEME GEREKİYOR"

ÖTV’nin yüksekliği ile beraber ÖTV’de bir düzenleme yapılsa ve fiyatlar düşse dahi kredilendirme konusunda da bir takım düzenlemelere gidilmesi gerekiyor. Şu an için taşıt kredileri maalesef yüksek faizlerde ve vadeler de çok kısalmaya başladı vadeler kısaldığı için de taksitler büyüyor. Bu taksitleri de ödemek de çok kolay bir şey değil. Bugün en düşük krediyi bile alsanız neredeyse 7-8 bin aylık ödemeler söz konusu. Bunu da ilk aracını alacak kişinin karşılayıp karşılayamayacağı konusu bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Bunların da gözden geçirilmesi gerekiyor.

Daha önce bunun için bazı uygulamalar yapılmıştı. Otomotiv pazarının canlandırılması için yerli üretim araçların kredi koşulları için farklı krediler verilmeye başlanmıştı. Önce kamu bankaları ile başlanıp sonrasında özel bankalar da bu işe dahil olmuştu. Belki buna benzer bir uygulama yapılabilir. Bu belirli bir süre için gerçekleşebilecek bir şey ancak bunlar geçici çözümler belli bir süre için evet hızlandırabilir otomotiv piyasasını ama öncelik bence otomotiv sektörünün de konuştuğu ÖTV düzenlemesi."

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