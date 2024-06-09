Yurt dışına kaçmaya çalışan 2 firari PKK'lı yakalandı

Edirne'de, 24'er yıl hapis cezasına çarptırılmış iki firari PKK mahkumu, yurt dışına kaçma girişiminde yakalandı.

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan iki kişiyi durdurdu.

Firari oldukları tespit edilen I.A. ve A.A'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 24'er yıl kesinleşmiş hapis cezaları ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

Mahkumlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.