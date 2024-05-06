Diyanet kurban kesim bedelini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı için vekalet yoluyla gerçekleştirilecek kurban kesim bedellerini duyurdu.

Yurt içi için belirlenen bedel 11 bin 750 Türk Lirası (TL) olarak açıklanırken, yurt dışı için ise 4 bin 750 TL olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada, bu yılki bedellerin geçen yıllara kıyasla artış gösterdiğini belirtti.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE UZAYABİLİR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2024 yılı dini takvime göre, Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Arefe günü olan 15 Haziran Cumartesi günü de dahil olmak üzere, bayram tatili süresinin hükümetin alacağı kararla birlikte 9 güne çıkması bekleniyor.

2024 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ YAYIMLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılına ait dini günler takvimini de kamuoyu ile paylaştı. Takvime göre, yıl boyunca idrak edilecek önemli günler şu şekilde sıralanıyor:

Regaib Kandili 11 Ocak,

Üç Ayların Başlangıcı 12 Ocak,

Mirac Kandili 6 Şubat,

Berat Kandili 24 Şubat,

Ramazan’ın Başlangıcı 11 Mart,

Kadir Gecesi 5 Nisan,

Ramazan Bayramı 10-12 Nisan, ve

Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerinde kutlanacak.

Hicri Yılbaşı 7 Temmuz,

Aşure Günü 16 Temmuz ve

Mevlid Kandili ise 14 Eylül’de idrak edilecek.