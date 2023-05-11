Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oyların Türkiye'ye getirilme işlemi tamamlandı.

Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemleri 10 Mayıs 2023 tarihinde sona erdi. Kullanılan oyların, muhafaza altına alınan seçim dokümanları ile zarfların diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmesi tamamlandı. Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla Kanada'dan getirilen son oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor. Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oylar, karayoluyla Ankara'ya gönderilecek. Bu arada yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

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(Kaynak: DHA)

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