Yurt dışında seçime rekor katılım

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 763 bin 973 olduğunu açıkladı.

Yurt dışında seçime rekor katılım

Yüksek Seçim Kurulu, saat 10.00 itibarıyla yurt dışı temsilciklerinde ve gümrüklerde 1 milyon 763 bin 973 seçmenin oy kullandığını açıkladı. Yurt dışı temsilciklerinde ve gümrük kapılarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, bugün sona erecek. Dış temsilciklerde oy verme işlemi, hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek. Gümrük kapılarında ise 24 saat oy kullanılabilecek.

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