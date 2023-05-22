Meral Akşener: Bu seçimi almak zorundayız. Hepsi topu topu 2 buçuk milyon seçmen

Merak Akşener canlı yayında "Bu seçimi almak zorundayız. Hepi topu 2,5 milyon seçmen.” açıklamasında bulundu.

Meral Akşener: Bu seçimi almak zorundayız. Hepsi topu topu 2 buçuk milyon seçmen

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kadıköy'de yaptığı ziyaretler hakkında açıklamada bulundu.

Gençlere ve kadınlara seslenen Akşener, "Bu seçimi kaybettiğimiz takdirde bu ülkede yaşayamayacaksınız, nefes alamayacaksınız" dedi.

“BU SEÇİMİ ALMAK ZORUNDAYIZ”

Ziyaret ettiği bir evde 13 yaşında bir çocukla yaşadığı diyaloğu anlatan Akşener, "Annesi çalışma koşulları nedeniyle öksürüyordu, o yaşta bir çocuk ise TOKİ evi istiyor. Küçük çocuk ise astım" dedi.

28 Mayıs'ta kazanmak zorunda olduklarını ifade eden Akşener, "Bu seçimi almak zorundayız. Hepi topu 2,5 milyon seçmen. Bu seçimi çok çalışıp almak mecburiyetindeyiz. Aksi halde lüks arabaya binenlerin sayısı artar, onlar yata döner, yaşadığı evden çıkmak isteyenler de TOKİ evi ister. Bunları başarmak zorundayız" diye konuştu.

Konuşmasında parlamenter sistem vurgusu yapan Akşener, cumhurbaşkanı seçimlerini Erdoğan'ın kazanması durumunda söz konusu geçişin mümkün olmayacağını söyledi: "Hem yürütme hem denge denetleme Cumhur İttifakı'nda olduğunda parlamenter sistemden söz etmek mümkün değil."

"NEFES ALAMAYACAKSINIZ"

Gençlere ve kadınlara seslenen Akşener şöyle konuştu:

"Bu ülkede bu seçimi kaybettiğimiz takdirde yaşayamayacaksınız, nefes alamayacaksınız. Kılıçdaroğlu kazandığında kılık kıyafet kavgası, Atatürk ile kavga bitecektir. Esas olan şey hırsız olmamaktır çalmamaktır."

İlgili Haberler
Meral Akşener bu akşam Habertürk'te
Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
NBA yıldızı basketbolu bıraktı Spor
NBA yıldızı basketbolu bıraktı
Atakum'da robotik yarışması düzenlendi Teknoloji - Otomotiv
Atakum'da robotik yarışması düzenlendi
Kuzey Avrupa ülkeleri güvenlik durumunu ele aldı Dünya
Kuzey Avrupa ülkeleri güvenlik durumunu ele aldı
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den şaşırtan hamle. Eski eşler yeniden bir arada Magazin
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den şaşırtan hamle. Eski eşler yeniden bir arada
Yeniçağ Sinan Oğan'ın kime destek vereceğini saatler önce açıkladı. Övünmek gibi olmasın haber Yeniçağ'dan öğrenilir Siyaset
Yeniçağ Sinan Oğan'ın kime destek vereceğini saatler önce açıkladı. Övünmek gibi olmasın haber Yeniçağ'dan öğrenilir
Kılıçdaroğlu’ndan flaş Sinan Oğan açıklaması Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan flaş Sinan Oğan açıklaması
UEFA Avrupa Ligi finalinin hakemi belli oldu Spor
UEFA Avrupa Ligi finalinin hakemi belli oldu