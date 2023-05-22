Meral Akşener: Bu seçimi almak zorundayız. Hepsi topu topu 2 buçuk milyon seçmen

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kadıköy'de yaptığı ziyaretler hakkında açıklamada bulundu.

Gençlere ve kadınlara seslenen Akşener, "Bu seçimi kaybettiğimiz takdirde bu ülkede yaşayamayacaksınız, nefes alamayacaksınız" dedi.

“BU SEÇİMİ ALMAK ZORUNDAYIZ”

Ziyaret ettiği bir evde 13 yaşında bir çocukla yaşadığı diyaloğu anlatan Akşener, "Annesi çalışma koşulları nedeniyle öksürüyordu, o yaşta bir çocuk ise TOKİ evi istiyor. Küçük çocuk ise astım" dedi.

28 Mayıs'ta kazanmak zorunda olduklarını ifade eden Akşener, "Bu seçimi almak zorundayız. Hepi topu 2,5 milyon seçmen. Bu seçimi çok çalışıp almak mecburiyetindeyiz. Aksi halde lüks arabaya binenlerin sayısı artar, onlar yata döner, yaşadığı evden çıkmak isteyenler de TOKİ evi ister. Bunları başarmak zorundayız" diye konuştu.

Konuşmasında parlamenter sistem vurgusu yapan Akşener, cumhurbaşkanı seçimlerini Erdoğan'ın kazanması durumunda söz konusu geçişin mümkün olmayacağını söyledi: "Hem yürütme hem denge denetleme Cumhur İttifakı'nda olduğunda parlamenter sistemden söz etmek mümkün değil."

"NEFES ALAMAYACAKSINIZ"

Gençlere ve kadınlara seslenen Akşener şöyle konuştu:

"Bu ülkede bu seçimi kaybettiğimiz takdirde yaşayamayacaksınız, nefes alamayacaksınız. Kılıçdaroğlu kazandığında kılık kıyafet kavgası, Atatürk ile kavga bitecektir. Esas olan şey hırsız olmamaktır çalmamaktır."