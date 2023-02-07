7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yurt dışından gönderilen yardım malzemelerine gümrük vergisiz işlem imkanı

Yurt dışından gönderilen yardım malzemelerine gümrük vergisiz işlem imkanı

Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerden zarar gören kişilere ücretsiz dağıtılmak üzere yurt dışından gönderilen eşyaların, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu yararına çalışan derneklere, cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara gönderilmesi durumunda gümrük vergilerine tabi olmadığını bildirdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 18:04
Takip Et

Yurt dışından gönderilen yardım malzemelerine gümrük vergisiz işlem imkanı

Yurt dışından gönderilen yardım malzemelerine gümrük vergisiz işlem imkanı
+
Aa
-

Bakanlığın Twitter hesabından, yurt dışından gönderilen yardım malzemelerin gümrük işlemlerine ilişkin duyuru paylaşıldı.

Buna göre, depremler nedeniyle zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak veya kullanımlarına sunulmak üzere yurt dışından gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşyalar, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu yararına çalışan derneklere, cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara gönderilmesi durumunda, gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmadan ithal edilebilecek.

İlgili bakanlıklarca koordinasyonun düzenli yapılabilmesini teminen, söz konusu kapsamda gelen eşyanın belirtilen kurum ve kuruluşlardan herhangi birinin adına gönderilmesi gerekiyor.

Duyuruda, anılan kurum ve kuruluşlar şöyle sıralandı:

"AFAD, Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı."

İlgili eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için varsa taşıma belgesinin ve eşya listesinin, geldiği gümrük idaresine sunulması yeterli olacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
2
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
3
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
4
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
5
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
6
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
7
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Apartmanın yarısı ayakta, diğer yarısı yıkıldı
﻿Apartmanın yarısı ayakta, diğer yarısı yıkıldı
﻿Apartmanın yarısı ayakta, diğer yarısı yıkıldı
﻿Depremde ölen öğretmene hüzünlü veda
﻿Depremde ölen öğretmene hüzünlü veda
﻿Depremde ölen öğretmene hüzünlü veda
﻿101 afetzede Ankara'da tedavi ediliyor
﻿101 afetzede Ankara'da tedavi ediliyor
﻿101 afetzede Ankara'da tedavi ediliyor
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.