Yurt dışından kredi kullanımı ile ilgili önemli karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tebliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurt dışından sağladıkları kredileri bankalar aracılığı ile kullandırılması kararlaştırıldı. Yurt dışından sağlanan kredilerin Türkiye’deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

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Değişiklik ile sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kullanılmasından muaf olanlara, kamu kurum ve kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yanı sıra "Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında (A) veya (B) seviye sertifikaya sahip olan şirketler" eklendi.

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