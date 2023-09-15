Yurt genelinde trafik denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan ve tarım işçilerini taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

KAYNAK: AA
Yurt genelinde trafik denetimi

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması, usulsüzlük ile suistimallerin en aza indirilmesi ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 8-12 Eylül'de ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi.

ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIYAN 31 BİN 142 ARAÇ DENETLENDİ

Uygulamalar kapsamında şehirler arası yolcu taşıyan 31 bin 142 araçtan 159'unun takograf kullanmadığı, 82 sürücünün dinlenme sürelerine, 233 sürücünün yasal hız sınırlarına uymadığı, 82 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı ve 58 sürücünün ise taşıma kanununa aykırı hareket ettiği belirlendi. Ayrıca 1433 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

Trafik güvenliğinin sağlanması için traktör ve tarım işçileri taşımacılığı denetimi de gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 3 bin 366 traktör denetlendi. 37 sürücünün belgesinin bulunmadığı, 123 aracın muayenesinin olmadığı belirlendi, 50 araç trafikten menedildi, 447 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE DENETİMİ

Alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla da denetimler yapıldı.

Bu kapsamda 44 bin 182 araç denetlendi. 1382 sürücünün alkollü, 3 sürücünün ise uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı tespit edildi ve 67 sürücünün teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmemesi nedeniyle sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

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