Yurtdışına yerleşen kadından Türkiye isyanı

Editör: Özlem Kıral

Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve aşırı enflasyon, dönem dönem sokak röportajlarında vatandaşların isyanına sebep olmaya devam ediyor.

Söyle şimdi adlı bir YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında kendisine uzatılan mikrofona isyanını haykıran bir gurbetçi kadının sarf ettiği sözler, sosyal medyada gündem oldu.

Euro kurunun yükselmesi ile ekonominin iyiye gittiğini belirtenleri de söylediği sözler ile eleştiren kadın, bu durumun sadece yurtdışında yaşayanlar için geçerli olduğunu utanarak ifade eden gurbetçi kadının sözleri şu şekilde oldu:

“İstifa ettim evlendim yurt dışına gittim.

Devlet memuru olarak ne ev alma hayali kurabiliyordum, ne araba alma hayali kurabiliyordum. Vatanıma üzülüyorum, vatandaşıma üzülüyorum ya adam ayda 5 kilo etini ya da geçtim, bir kilo etini alamıyor evine.

Ya öyle depremde evimi kaybedeceğim sana 20 yıl krediyle evi geri vereceğim.

O zaman benden deprem parasını niye aldı..

Bazen utanıyorum.

Euro burada yükseldikçe ekonomide güzelleşiyor sanıyor.

Bize göre güzelleşiyor. Utanarak söylüyorum.

Bize göre güzelleşiyor, ev bulamıyorsun. Ya Allah yardımcınız olsun iyi ki gitmişim.”