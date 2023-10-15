Enflasyonda tek hane seneler sürecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tek haneli enflasyonu 2026 yılında yakalayacaklarını belirtti.

KAYNAK: AA
Enflasyonda tek hane seneler sürecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yılmaz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde düzenlenen Akademik Yıl Açılış Programı ve Fahri Doktora Tevdi Töreni'nin ardından Tuşba ve Edremit belediyelerince hayata geçirilen projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Törende gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, yapmış oldukları plan ve programlarla 2026’da enflasyonu yeniden tek hanelerde göreceklerini söyledi.

Temel sorun olarak görülen hayat pahalılığıyla mücadele konusunda da etkin ve kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, hayat pahalılığıyla mücadeleyi bir yandan gelirleri arttırarak diğer yandan da enflasyonu dizginleyerek, kontrol altına alarak sürdürdüklerini kaydetti.

"2026'DA TEK HANELİ ENFLASYONU YAKALAYACAĞIZ"

İlerleyen günlerde önce aylık bazda iyileşmeler göreceklerini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti: "Gelecek yılın ortalarından itibaren yıllık bazda ciddi düzelmelerin olduğunu hep birlikte göreceğiz. 2024'ün ikinci yarısı ciddi anlamda enflasyonun gerilediği, yıllık bazda da gerilediği bir dönem olacaktır. 2025'te bu ivme devam edecek. 2026'da ise yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız. Bunun planını, programını yapmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da güçlü siyasi iradesiyle, güçlü bir ekiple bu programı hayata geçiriyoruz, geçirmeye devam edeceğiz. Pazartesi günü Gazi Meclisimize ülkemizin 2053 vizyonunu çizeceğimiz 12'nci kalkınma planını gönderiyoruz. Salı günü bunun sunumunu gerçekleştireceğiz. Ardından ilerleyen günlerde her alanda ülkemizi daha ileriye götürecek programlarımızı, hedeflerimizi içerecek 2024 bütçe teklifimizi de meclisimize sunacağız."

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