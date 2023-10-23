Gurbetçi ekonomiden şikayet edenleri çıldırttı. Ayakkabıyı zenginlik göstergesi ilan etti

Bir sokak röportajında ekonomiden ve geçim sıkıntısından dert yanan vatandaşların yanına gelen bir gurbetçi, ayakkabı giymeyi zenginlik alameti sayarak, “Herkesin ayağında ayakkabı var, bak gençlere” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gurbetçi ekonomiden şikayet edenleri çıldırttı. Ayakkabıyı zenginlik göstergesi ilan etti

Editör: Serhat AĞA

Vatandaşların dilinden düşmeyen ekonomi ve enflasyon gerçeği sokak röportajlarına yansımaya devam ediyor. 2 gün önce İstanbul-Eminönü meydanında yapılan bir sokak röportajında da ekonomi gerçeğinin konuşulduğu ortama gelen bir gurbetçi, ekonomiden şikayetçi olanları çıldırtacak cinsten cümleler kurdu.

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İşşizlik problemine karşın çalışmak isteyene her yerde iş var, asgari ücret yetmiyor diyenlere karşı da nankörlük yapıyorsunuz gibi artık klişeleşmiş söylemleri sarf eden gurbetçi kadın parası olmayanların sokakta ne işi var evinde otursunlar cümlesini kurdu.

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Gençlerin durumuna ilişkin ise civardaki insanların ayakkabılarını gösterip: “Bak herkesin ayağında ayakkabı var. Bak gençlere..” dedi.

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Gurbetçinin bu röportajı ekonomik durumdan muzdarip olan vatandaşları çıldırttı. Video iki gün içinde viral videolar arasında yerini aldı.

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