Yurtdışında kullanılan güncel oy sayıları açıklandı

Yapılan açıklamaya göre, 2 Mayıs saat 22.30 itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde 797 bin 473, gümrük kapılarında ise 62 bin 41 oy kullanılmıştır.
Yurt dışında oy kullanımı devam etmektedir.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan güncel oy sayıları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre, 2 Mayıs saat 22.30 itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde 797 bin 473, gümrük kapılarında ise 62 bin 41 oy kullanılmıştır.
Yurt dışında oy kullanımı devam etmektedir.