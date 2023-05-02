Yurtdışında kullanılan güncel oy sayıları açıklandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan güncel oy sayıları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı.

Yurtdışında kullanılan güncel oy sayıları açıklandı

Yapılan açıklamaya göre, 2 Mayıs saat 22.30 itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde 797 bin 473, gümrük kapılarında ise 62 bin 41 oy kullanılmıştır.

Yurt dışında oy kullanımı devam etmektedir.

Öne Çıkanlar
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Son Haberler
Yapay zekanın babası Hinton 'Pişmanım' Bilim
Yapay zekanın babası Hinton 'Pişmanım'
Buckingham Sarayı’nı alarma geçiren olay: Bir kişi gözaltına alındı Dünya
Buckingham Sarayı’nı alarma geçiren olay: Bir kişi gözaltına alındı
Mersin’de okul servisi şarampole yuvarlandı: 6’sı öğrenci 7 yaralı Güncel
Mersin’de okul servisi şarampole yuvarlandı: 6’sı öğrenci 7 yaralı
Şahin Irmak, Ertan Saban'dan özür diledi. 'Sektördeki bazı kişileri de görmüş olduk' Magazin
Şahin Irmak, Ertan Saban'dan özür diledi. 'Sektördeki bazı kişileri de görmüş olduk'
Hatay'da köpeğe işkence kamerada Güncel
Hatay'da köpeğe işkence kamerada
Kosova ve Sırbistan, Kosova Savaşı sonrası hala kayıp olan kişilerle ilgili uzlaşmaya vardı Dünya
Kosova ve Sırbistan, Kosova Savaşı sonrası hala kayıp olan kişilerle ilgili uzlaşmaya vardı