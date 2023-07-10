Yurtdışından aldığı telefona son gün kayıt yapanlara kötü haber

Yurt dışından cep telefonu alınıp pasaport kayıt ücretlerinin 6 bin TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından e-Devlet üzerinden son gün pasaport kaydı yaptıran vatandaşların telefonların bugün "servis yok" uyarısının gittiği ortaya çıktı.

Yurtdışından aldığı telefona son gün kayıt yapanlara kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hem KDV'ye hem de yurt dışından getirilen akıllı telefonların kayıt ücretlerine zam yapıldı.

Yeni alınan kararla birlikte yurt dışından telefon satın alan bir vatandaşın, Türkiye'ye getirdiği zaman 20 bin TL IMEI kayıt ücreti ödemesi gerekeceği ifade edildi. Bu tutar, bugüne kadar 6 bin 91 TL olarak uygulanıyordu.

'SERVİS YOK' UYARISI VERİYOR

Telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Sistem ödeme taleplerini yanıt vermiyor.

Cep telefonu kayıt ücretinin 20 bin liraya yükselmesi üzerine son gün 6091 lirada BTK IMEI kaydı yapan birçok vatandaşın telefonu bugün "servis yok" uyarısı veriyor.

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