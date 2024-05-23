Yurtsever’in Kara Kafa filmi 50 yıl sonra Köln’de gösterildi

23 Nisan’da yapılan nostaljik galanın ilginç yanlarından biri ise filmin çekiminde henüz 8 yaşında olan Cüneyt Kaymak daha önce hiç seyretmediği filmi görmek için eşi ve arkadaşları ile birlikte 500 kilometre yol kat ederek galaya geldi. Filmi keyifle izlediğini söyleyen 53 yaşındaki Cüneyt Kaymak’a ise Hamburg’a yerleşmiş olan Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Sert Eyüp Sabri de 450 kilometre yol kat ederek eşlik etti. Korhan Yurtsever’le yapılan mini bir söyleşi şöyle:

-Korhan Bey, etkinlikle ilgili duygularınızı dile getirir misiniz?

“1980 yılında sansür kurulu tarafından yasaklanmış, sonrasında filmin negatiflerine el konulmuştu. Senaryoyu Bülent Oran ile birlikte yazdım. Betül Aşçıoğlu, Savaş Yurttaş, Macit Flordun, Cüneyt Kaymak, Özlem Güler ve Gülsen Tuncer filme hayat veren oyunculardı.

-Filmi nereden buldunuz?

2021 yılında Berlin’den gelen Bi’ Bakkino yöneticisi Can Sungu uzun araştırmalar sonucu filmin negatiflerini bulup Berlin’e götürmüştü. Kara Kafa’nın kopya basılamayacak durumda olan negatifleri, Berlin Film Festivali yan kuruluşu olan Arsenal Film und Video Gmbh tarafından restore ettirilip tertemiz kopyaları basılmıştı. Kara Kafa 2023 yılında Berlin Film Festivali Forum bölümünde izleyici ile buluşmuş, sonrasında İstanbul Film Festivali, İzmir Film Festivali’nde seyirciye sunulmuştu.

Die Akademie der Künste der Welt’in yöneticileri Jakub Wndzıoch, Sarah Fatima SCHUTZ ve Jan Kryszons filmin gösteriminden ve benimle izleyenler arasındaki sohbetten ve gösteriye katılanların olumlu reaksiyonlarından son derece mutlu oldular.