Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık

Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık
Düzenleme: Kaynak: İHA

“Günümüzden 400 bin yıl öncesine ait alanlara kadar kazı çalışmalarımızı devam ettirdik” diyen Prof. Dr. Kadriye Özçelik, “Boz ayı kalıntısı şu an Türkiye’de ki en yaşlı boz ayı kalıntısı” sözlerini kullandı.

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Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık 1

Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Özçelik, Karain Mağarası'nın özellikleri, kazı çalışmaları ve yaklaşan kazı dönemi hakkında bilgiler verdi.

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Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık 2

Prof. Dr. Özçelik, mağarada yüzyıllar boyunca kesintisiz yaşam sürdüğünü belirtti ve her yıl devam eden kazılarda mezar bulma hedeflerinden bahsetti.

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Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık 3

Prof. Dr. Özçelik, mağaranın geçmişi ve kazı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

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Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık 4

Türkiye'nin en büyük doğal mağaralarından biri olan Karain'in, Katran Dağı'nın kalkerli dik yamaçlarında yer aldığını söyledi.

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Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık 5

“BOZ AYI KALINTISI ŞU AN TÜRKİYE’DE Kİ EN YAŞLI BOZ AYI KALINTISI”

E gözünün Alt ve Orta Paleolitik döneme dair buluntular içerdiğinin altını çizen Özçelik şunları kaydetti:

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Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık 6

“Günümüzden 400 bin yıl öncesine ait alanlara kadar kazı çalışmalarımızı devam ettirdik. Aşağıda yaklaşık 2 buçuk metrelik bir dolgu daha var, biz yaklaşık olarak en az 500 bin yıl öncesine ait kalıntılara da bu dolgularda rastlayabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü oradaki kültürel kalıntılara daha inmedik. Daha çok en eski kültürlere ait taştan aletler, yaşam alanlarına ait izler buluyoruz. O dönemde insanların avladıkları hayvanların ya da o çevrede yaşamış hayvanların iskelet parçalarına ait kalıntılar buluyoruz. Mesela; mağara ayısı, boz ayı, mağara aslanı, sırtlan, vaşak, alageyik, kızıl geyik, at, gergedan, su aygırı, fil kalıntılarına rastladık. Boz ayı kalıntısı şu an Türkiye’de ki en yaşlı boz ayı kalıntısı. Hatta fil katı olarak Kılıç hocamızın adlandırdığı arkeolojik tabakamız var. Bu kalıntılar, bu dönemde yaşayan avcı toplayıcı grupların izleri

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Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık 7

KARAİN'İN ÖNÜNDEKİ OVA

Prof. Dr. Özçelik, mağaranın konumunu şöyle açıkladı:

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Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık 8

"Antalya merkezin 30 km kuzeybatısında, Batı Toroslar'daki Beydağları silsilesinin bir parçası olan Katran Dağı'nın eteklerinde yer alıyor. Karain, bu dağ oluşumunda bulunan birçok mağaradan biri. Önünde Döşemealtı Ovası uzanıyor, dünyanın sayılı Tufa ovalarından biri. Mağara, arkeolojik ve doğal özellikleriyle önemli. Antalya, Türkiye ve dünya çapında insanlık tarihinin en eski dönemlerine ait kültürel veriler sunuyor. Yakınlarında Kırkgöz su kaynakları bulunuyor, bu da insanların uzun süre burayı yerleşim yeri olarak seçmelerinin sebebi. Ovanın Buzul Çağı'nda göl olduğu ve çevresinde bol miktarda hammadde ve doğal su kaynakları bulunduğu düşünülüyor. Taşın önemli olduğu bu dönemde, insanlar taşları yontarak av silahları ve bıçaklar yapıyorlardı."

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Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık 9

KARAİN MAĞARASI'NIN TARİHİ

Prof. Dr. Özçelik, Karain Mağarası'nın tarihine değinerek, yaklaşık 500 bin yıl öncesinden Roma dönemi sonuna kadar sürekli iskan edildiğini belirtti.

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Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık 10

Mağaranın bilimsel olarak tanınmasının 1946 yılında Prof. Dr. Kılıç Kökten tarafından başlatıldığını, 1974 yılında Kökten'in vefatıyla kazılara ara verildiğini ve 1985 yılında Prof. Dr. Işın Yalçınkaya'nın kazıları yeniden başlattığını anlattı.

2015 yılından itibaren Prof. Dr. Harun Taşkıran'ın devraldığı kazı çalışmalarının, 2023 yılında Prof. Dr. Özçelik'in başkanlığında devam edeceğini ifade etti.

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Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık 11

KARAİN'DEKİ KALINTILAR

Prof. Dr. Özçelik, Karain Mağarası'nda 7 göz bulunduğunu ve E ve B gözlerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

E gözünde Alt ve Orta Paleolitik döneme ait buluntular olduğunu, B gözünde ise Üst Paleolitik döneme ait izlerin yanı sıra Epipaleolitik, Neolitik, Kalkolitik ve eski Tunç Çağı dönemlerine ait kalıntıların bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, Roma dönemine ait kandiller ve sikkelerin de keşfedildiğini söyledi.

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Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık 12

KAZI ÇALIŞMALARI VE BULUNTULAR

Kazı çalışmalarının ardından bulunan eserlerin müze komisyonunca sergiye alındığını belirten Prof. Dr. Özçelik, kazıların zorluğundan ve titizlikten bahsetti.

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Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık 13

Kalkolitik seramikler üzerinde yapılan analizlerde zeytinyağı kalıntıları tespit edildiğini, bu bulgunun zeytinyağının binlerce yıl öncesine dayandığını gösterdiğini ifade etti.

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Türkiye'nin en yaşlı bozayısı bulundu. Tam 400 bin yıllık 14

KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI

Prof. Dr. Özçelik, mağara duvarlarına zarar veren kişilere karşı uyarılarda bulunarak, vatandaşları daha bilinçli olmaya çağırdı.

Karain Mağarası'nın dünya çapında bilim insanları tarafından merak edilen bir yer olduğunu ve itina ile gezilmesi gerektiğini vurguladı.

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