Yürümenin Felsefesi kitabından etkilenen adam, Türkiye’yi yürüyerek geziyor

İstanbul’da yaşayan 53 yaşındaki Necip Kökerer, okuduğu bir kitaptan esinlenerek Türkiye’yi yürüyerek gezmeye karar verdi.

KAYNAK: AA
Yürümenin Felsefesi kitabından etkilenen adam, Türkiye’yi yürüyerek geziyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kökerer, 21 günde Yalova’dan Rize’ye ulaştı. Kökerer’in hedefi, Türkiye’yi 4 etapta yürümek.

Kitap hayatını değiştirdi

Necip Kökerer, evli ve 3 çocuk babası bir adam. Yaklaşık 3 yıl önce Frederic Gros’un yazdığı “Yürümenin Felsefesi” kitabını okudu. Kitap, Kökerer’in hayatını değiştirdi. Kökerer, yürümenin hem beden hem de ruh sağlığı için faydalı olduğunu düşündü. Bu nedenle Türkiye’yi yürüyerek gezmeye başladı.

1300 kilometre yürüdü

Kökerer, ilk etabı Yalova’dan başlattı. Günde 40-42 kilometre yürüyerek yaklaşık 1300 kilometre mesafe kat etti. 21 günde Rize’ye vardı. Kökerer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bir sonraki hedefinin Artvin olduğunu söyledi.

“Ülke sevdası için yürüyorum”

Kökerer, yürüyüş sırasında bazı zorluklar yaşadığını ancak vazgeçmediğini belirtti. Güneşten ve çadır kurmaktan şikayetçi olan Kökerer, yine de yürüyüşünü keyifli bulduğunu ifade etti. Kökerer, “Yürüyüş amacım tamamen ülke sevdasıdır. Türkiye’nin güzelliklerini görmek ve insanlarla tanışmak istiyorum. 1-2 sene içinde bütün Türkiye’yi maksimum bitirmek ve bütün illeri birbirine bağlamak istiyorum.” dedi.

Kökerer, bir sonraki etabına başlamadan önce 10-15 gün dinleneceğini sözlerine ekledi.

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