Yürürken çekilen videoları sayesinde milleti peşine taktı. Yüzünü göstermiyor

Instagram'da 'afra_biblo' kullanıcı adı altında paylaşım yapan bir kadın, yüzünü hiç göstermeksizin yaklaşık 100 bin takipçi kazandı.
İstanbul ve Bakü'de ikamet ettiğini profilinde belirten bu kadın, sosyal medya hesabında yalnızca yürüyüş yaparken veya dans ederken arkası dönük videolar paylaşıyor.
İstanbul'da yaşayan ve Azerbaycan kökenli olan bu kadın, 'afra_biblo' kullanıcı adıyla, sırtı dönük çekilen videolarını bir Instagram hesabında paylaştığı biliniyor.
Yürüyüş yaparken veya dans ederken çekilen videolar sayesinde yaklaşık 100 bin takipçiye ulaşan bu genç kadın, hem olumlu hem de olumsuz yorumların odağı oldu.
Sosyal medya kullanıcılarının çoğu, kadının takipçi sayısını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi ve yorum yapmadan geçemedi.
Bir kullanıcı, "Bu gidişle 900 bin de olur" şeklinde yorum yaptı. Diğer bir kullanıcı ise, "Ülkede akıllı insan kalmadı" şeklinde eleştirel bir yorumda bulundu.