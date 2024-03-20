Yürürken çekilen videoları sayesinde milleti peşine taktı. Yüzünü göstermiyor

Yürürken çekilen videoları sayesinde milleti peşine taktı. Yüzünü göstermiyor
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada paylaşım yapan bir kadının yüzünü hiç göstermeksizin çektiği videoları sayesinde milleti peşine takması dikkat çekti.
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Yürürken çekilen videoları sayesinde milleti peşine taktı. Yüzünü göstermiyor 1

Instagram'da 'afra_biblo' kullanıcı adı altında paylaşım yapan bir kadın, yüzünü hiç göstermeksizin yaklaşık 100 bin takipçi kazandı.

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Yürürken çekilen videoları sayesinde milleti peşine taktı. Yüzünü göstermiyor 2

İstanbul ve Bakü'de ikamet ettiğini profilinde belirten bu kadın, sosyal medya hesabında yalnızca yürüyüş yaparken veya dans ederken arkası dönük videolar paylaşıyor.

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Yürürken çekilen videoları sayesinde milleti peşine taktı. Yüzünü göstermiyor 3

İstanbul'da yaşayan ve Azerbaycan kökenli olan bu kadın, 'afra_biblo' kullanıcı adıyla, sırtı dönük çekilen videolarını bir Instagram hesabında paylaştığı biliniyor.

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Yürürken çekilen videoları sayesinde milleti peşine taktı. Yüzünü göstermiyor 4

Yürüyüş yaparken veya dans ederken çekilen videolar sayesinde yaklaşık 100 bin takipçiye ulaşan bu genç kadın, hem olumlu hem de olumsuz yorumların odağı oldu.

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Yürürken çekilen videoları sayesinde milleti peşine taktı. Yüzünü göstermiyor 5

Sosyal medya kullanıcılarının çoğu, kadının takipçi sayısını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi ve yorum yapmadan geçemedi.

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Yürürken çekilen videoları sayesinde milleti peşine taktı. Yüzünü göstermiyor 6

Bir kullanıcı, "Bu gidişle 900 bin de olur" şeklinde yorum yaptı. Diğer bir kullanıcı ise, "Ülkede akıllı insan kalmadı" şeklinde eleştirel bir yorumda bulundu.

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