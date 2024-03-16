Tacizciyi döven kadın konuştu. 'Bütün kadınlara da bu cesaret olsun, korkmasınlar Osmanlı tokadını yapıştırsınlar'

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde eşini yeni kaybeden N.K. isimli bir kadın, kendisini rahatsız eden adamı sokak ortasında dövdü.

Yaşanan olay sonrası açıklamalarda bulunan Nuran Kul, "Osmanlı kadını olduğum için Osmanlı tokadını yapıştırdım ona. Hak ettiği cezayı verdim, Osmanlı tokadını yapıştırdım. Bütün kadınlara da bu cesaret olsun, korkmasınlar ve Osmanlı tokadını yapıştırsınlar” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde eşini yeni kaybeden Nuran Kul isimli kadın kendisini rahatsız ederek para teklif eden adamı sokak ortasında tokatladı.

Kameraya yansıyan görüntülerde Nuran Kul "Benim kocam yeni öldü. Seni gebertirim adam ol. Arama diyorum sana niye arıyorsun? Şerefsiz, yaşından başından utan. Ben acımı yaşıyorum kocam yeni öldü. Arama… Bana gel para vereyim diyor sen kimsin" ifadelerini kullandı.