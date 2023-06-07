Yürüyüş yapan turistlerin üzerine ağaç devrildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir şelaleye doğru yürüyüş yapan 10 kişilik turist grubunun üzerine ağaç devrildi. Faciada 63 yaşındaki Rus turist Alla Medvedevo yaşamını yitirirken, 21 yaşındaki Servet Çoban ile 19 yaşındaki İngiliz uyruklu Emily Greavet ise yaralandı.

Yürüyüş yapan turistlerin üzerine ağaç devrildi

(DHA) Seydikemer'in Kayadibi Mahallesi'ndeki özel bir işletmenin içerisinde yer alan şelaleye ulaşmak için saat 14.00 sıralarında, yürüyüş yapan turist grubunun üzerine yağmurun toprağı yumuşatması nedeniyle ağaç devrildi.

10 kişilik gruptaki ağaç altında kalan Rus uyruklu Alla Medvedevo, İngiliz Emily Greavet ile Servet Çoban yaralandı.

Gruptaki diğer kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibince Fethiye'deki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

DOKTORLARIN MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan durumu ağır olan Medvedevo, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren diğer 2 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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