Yusuf Güney Türkiye'yi terk ediyor: Ben böyle vicdansızlık görmedim duymadım

Şarkıları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Yusuf Güney katıldığı bir canlı yayında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Ev sahibinin kirasını 50 bin TL yapmak istediğini söyleyen Güney, Türkiye’yi terk edeceğini açıkladı.

Yusuf Güney Türkiye'yi terk ediyor: Ben böyle vicdansızlık görmedim duymadım

Geçtiğimiz yıllarda "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" çıkışıyla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney 2. Sayfa programına katıldı. Canlı yayında şaşırtan açıklamalar yapan Güney sosyal medyada gündem oldu.

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Açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü isim "Şu anda oturduğum evde benden önce oturan kişi 6 bin TL'ye oturuyormuş. Ben 14 bin TL'ye tuttum. Şimdi 20 bin TL'ye yakın bir kira ödüyorum. 1 buçuk yıl içerisinde oldu bu zam. Ev sahibi 'Çık evimden. 50 bin TL benim evimin değeri' diyor." dedi.

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Güney "Zaten şöyle bir karar aldım. İngiltere'ye dönüyorum. Kesin dönüş yapıyorum" açıklamasını yaptı.

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1984 doğumlu olan Yusuf Güney, 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşındı.

Londra'da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2006 yılının Haziran ayında Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımını attı.

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