Yusuf Tekin kıyafet skandalı hakkında konuştu: Okul müdürü gayet mantıklı açıklama yapmış tartışma başka yere evrildi

Kocaeli'de bir lisenin mezuniyetinde liseli kız öğrencilerin kıyafetlerinin açık olduğu sebep gösterilerek törene alınmaması skandalı gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konu hakkında bugün yaptığı basın açıklamasında "Listede ismi olmayan öğrenciler gelmek isteyince öğretmen arkadaşlarımız listedeki isme göre öğrenci alabiliriz diyor. Olay böyle başlıyor. Ardından ilçe milli eğitim müdürümüz geliyor. Geldikten sonra sorunu çözüyor. Biz gerekli incelemeleri işlemleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yusuf Tekin’in açıklamasındaki ilgili kısım şu şekilde:

"Olayın başlangıç noktasında salonun büyüklüğüne göre bir kontenjan belirleniyor. Listede sayıya göre bir kapasite var. Listede ismi olmayan öğrenciler gelmek isteyince öğretmen arkadaşlarımız listedeki isme göre öğrenci alabiliriz diyor.

Olay böyle başlıyor. Ardından ilçe milli eğitim müdürümüz geliyor. Geldikten sonra sorunu çözüyor. Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay.

Biz Bakanlık olarak gereken incelemeleri yapacağız. Yeterince mevzunun detayı araştırılmadan birileri kamuoyu nezdinde öğretmen arkadaşlarımızı linç ediyorlar. İnşallah bu tür olayları tekrar yaşamayız.".