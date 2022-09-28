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Yuva köyündeki zehirlenme vakaları başka köye sıçradı

Kındıra köyünde hayvancılık yapan kadın ile oğlu, kanlı ishal, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde, Yuva köyündeki zehirlenme vakalarıyla benzerlik olduğu görüldü.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 19:27
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Yuva köyünde yaşanan zehirlenme vakalarının Bolu'nun Kındıra köyünde de görüldüğü ortaya çıktı

Yuva köyündeki zehirlenme vakaları başka köye sıçradı
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Bolu merkeze bağlı Kındıra köyünde, yaylada hayvancılıkla uğraşan anne ve oğlu zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kanlı ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülen anne Ankara'ya sevk edilirken, oğlunun tedavisi ise Bolu'da sürüyor.

Geçen aylarda Yuva köyünde yaşanan zehirlenme vakasında 1 kişi ölmüş, 148 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) vakasına rastlanan anne tedavisi için Ankara'ya sevk edilirken, hastalığı daha hafif geçiren oğlunun tedavisine ise Bolu'da devam ediliyor.

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NUMUNE ALDI

Köyde uzun süredir yaylada yaşayan kadın ve oğlu dışında kimsede benzer şikayetlerin olmadığı bildirildi.

Anne ve oğlunun yaşadığı yaylanın, daha önce zehirlenme vakası yaşanan Yuva köyüne 29 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

Ayrıca, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye giderek su ve yemeklerden numune aldı.

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