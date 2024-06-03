Yuvadan düşen yavru kırlangıcın imdadına itfaiye yetişti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan olayda, Hacıbey Mahallesi'nde bulunan bir ekmek satış reyonunun üstünde bulunan kırlangıç yuvasından düşen yavru kırlangıç, çevre esnafı ve itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yuvasından düşen yavru kırlangıcı fark eden ekmek reyonu işletmecisi Rüya Karakuş, çevre esnafının da yardımıyla yavruyu yuvasına yerleştirmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca yardım için Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiyesi'ne başvurdu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenler kullanarak yuvadan düşen yavru kırlangıcı yeniden yuvasına yerleştirdi.

Olay, çevredeki esnaf ve vatandaşlar arasında duygusal bir an yaşanmasına neden oldu. Kırlangıcın yeniden yuvasına kavuşmasıyla birlikte rahat bir nefes alan çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.