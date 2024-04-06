Yuvası alev alan leyleğin üzüntüsü izleyenleri duygulandırdı

Kaynak: Haber Merkezi Feyza Betül Arslan
Yuvası alev alan leyleğin üzüntüsü izleyenleri duygulandırdı
Leyleğin özenle yaptığı yuvası bir anda alevler içinde aldı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiyeciler, alevlere hızlıca müdahale etti. Yuvası için topladığı otlarla geri dönen leyleğin kaybettiği yuvaya duyduğu üzüntü ise yürekleri burktu.

Bir leyleğin, elektrik direğinin üzerine yaptığı yuva alevler içinde kaldı. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekibi, hızla olay yerine ulaştı. Yanan leylek yuvasına müdahale eden itfaiyeciler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Gagasında taşıdığı otlarla olay yerine gelen leyleğin yuvasını yerinde bulamayınca yaşadığı üzüntü ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Bu durum karşısında duygusal anlar yaşayan itfaiyeciler, leyleğe yeni bir yuva yapmaya karar verdiler.

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