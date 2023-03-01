Şirketler enflasyonla birlikte kârlılıkta gaza bastı

Dünya Gazetesi'nden Birol Bozkurt'un haberine göre2022’de enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve enflasyonda yaşanan hızlı artış şirket bilançolarında da kendini gösteriyor. 2022 Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı enerji fiyatlarında ciddi artışlara yol açmıştı.

Petrol fiyatları 2022 Mart ayında 130 dolarları görmüş sonra kademeli olarak geri çekilmeye başlamıştı. İlk 3 çeyrekte enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin etkisi şirket kârlılıklarına negatif etki ederken son çeyrekte enerji fiyatlarında yaşanan düşüş şirketlerin maliyet kalemlerine de yansıdı. Enflasyonist ortamda tüketim tarafında yaşanan artışın da etkisiyle birlikte şirketler son yıllarda görülen en yüksek kârlılığa ulaşmış oldu.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ MALİYETLERİ AŞAĞI ÇEKTİ

Bu zamana kadar bilançolarını açıklayan 130’dan fazla şirketin toplam kârı 650 milyar lirayı geçmiş durumda. Bu şirketlerin 2021 kârları ise 66 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti. 2022 yılı 12 aylık bilançoların KAP'ta son yayımlanacağı tarih konsolide olmayan şirketler için 1 Mart 2023, konsolide olanlar için ise 13 Mart 2023 olarak belirlenmişti.

Bankaların ise bilançolarını en geç 13 Mart tarihine kadar açıklaması gerekiyor. Enerji emtialarında son çeyrekte yaşanan düşüş şirketlerin maliyet kalemlerine de yansıdı. Şirketlerin kârlılıkları %64,7 olarak açıklanan 2022 yılı enflasyonunun çok üzerinde geliyor. 2022’de en yüksek ciro rakamına ulaşan şirketlere baktığımızda Koç Holding başı çekiyor. Şirketin 2022 yılı cirosu 901 milyar 857 milyon lira olarak gerçekleşti.

Şirketin aynı dönemde kârını ise %1108 oranında artırdığı görülüyor. Koç Holding’in ardından en yüksek ciro yapan şirket Tüpraş oldu. Tüpraş’ın 2022 yılı cirosu 481 milyar 764 milyon lira olarak gerçekleşirken şirketin kârını ise %2782 artırdığı görüldü. 2022 yılı kâr artışında ilk 15 şirket arasında 7 şirketle bankalar ön plana çıktı. Bankaların ardından en fazla kârını artıran şirketler sanayi şirketleri oldu.

022 yılında cirosunu en çok artıran şirketlere baktığımızda %3205 artış oranı ile Hedef Girişim şirketi ilk sırada yer alıyor. Onu %3132 artış oranıyla İş Girişim ve %1838 artış oranıyla Ata GMYO takip ediyor. Yine 2022 yılında kârını en çok artıran şirketlere baktığımızda ise %36.820 artış oranı ile Ditaş Doğan şirketi listenin ilk sırasında yerini alıyor. Onu %13.940 artış oranı ile Naturelgaz ve %6098 artış oranı ile İş Girişim şirketi takip ediyor.

BORSADA 5 BİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Piyasa uzmanları 2023 yılında hisse seçiminin her zamankinden daha önemli olduğunu söylüyor. Uzmanlar açıklanan bilançolarla ilgili şunları söyledi: “Borsa İstanbul deprem sonrası yaşanan dalgalanmanın ardından olağan seyrine dönmeye başladı. Deprem sonrası süreçte dalgalanan Borsa İstanbul’un 5.000 seviyesinin üzerinde dengelendiğini görüyoruz.

Borsada teknik olarak destekler 5.000 ve 4.900 seviyelerinde görülürken bu seviyelerin altına gelinmesi durumunda 4.750 ve 4.500 sonraki destek noktaları olarak görülüyor. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ilk dirençler 5.200 ve 5.300-5.350 seviyeleri görünüyor. Sonraki dirençler 5.550- 5.700 seviyelerinde bulunuyor.”

TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKET SAYISI 26'YI ÇIKTI

Borsada işlem gören firmalar temettü ödeme tarihlerin açıklamaya devam ediyor. Temettü ödeyeceğini açıklayan şirket sayısı 26’ya yükseldi. Bu şirketler arasında temettü verimliliği en yüksek şirket olarak Akbank öne çıkıyor. Akbank hisse başına 1,55 TL net temettü dağıtacak. Bankanın temettü verimliliği %9,71 olarak ölçüldü.

İkinci sıradaki Tüpraş hisse başına net 40,87 TL temettü dağıtacak. Şirketin temettü verimliliği %7,81 oldu. Listenin üçüncü sırasındaki İş Yatırım hisse başına net 0,35 TL temettü dağıtacak. Şirketin temettü verimliliği ise %7,61 olarak hesaplanıyor. Listenin dördüncü sırasında yer alan Türk Traktör şirketi ise hisse başına 35,41 TL temettü ve %6,82 temettü verimliliği ile dikkat çekiyor.