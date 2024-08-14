Yüzde 40 zam geldi. Pazartesiden itibaren geçerli olacak

Paralı otoyol ve köprülerde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit fiyatları, 1 Nisan'da geçerli olacak şekilde yüzde 75 zamlanarak 175 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından limitlerde yeni bir güncellemeye gidileceği öğrenildi.

245 LİRAYA YÜKSELECEK

Vatandaşların birçoğu, HGS yüklemelerini kullandıkları bankacılık uygulamaları ile gerçekleştiriyor. Bu sebeple değişiklik kararının yetkili kurumlar tarafından bankalara iletildiği ve hazırlıkların bu doğrultuda tamamlandığı ifade edildi.