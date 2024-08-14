Yeni banka kuruluyor. Sektöre iddialı rakip

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni banka kuruluyor. Sektöre iddialı rakip

Katılımevim Tasarruf Finansman, yeni bir Katılım Bankası kurmak için başvurularını tamamladı.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., yeni bir Katılım Bankası kurmak için BDDK başvurularını tamamladı.

Kurulduğu günden beri sektörün en güçlü büyüyen şirketleri arasında olma misyonuyla faaliyetlerine devam eden Katılımevim, yeni kuracağı Katılım Bankasıyla adını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

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Katılım bankacılığı ilkelerine uygun olarak faaliyete girecek olan yeni banka, Türkiye’nin stratejik sektörlerinden tarım ve hayvancılık, sanayi ve üretim tesisleri, savunma sanayi ve madencilik sektörlerinin finansman ihtiyaçlarına destek olacak.

Katılımevim olarak kuruldukları günden beri hem sektörlerinde hem de ülkeye fayda sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, Şirketlerinin büyüme stratejileri doğrultusunda bankacılık alanında da faaliyet gösterecek olmaktan büyük gurur duyduklarını, tasarruf finansman sektöründe sahip oldukları yetkinliklerin tecrübe ve referanslar ile ulusal pazarda finansal çözümler sunmanın sektörde katma değerli bir Katılım Bankası geliştirmek için tüm başvurularını tamamladıklarını ifade etti.

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