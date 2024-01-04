Yüzde 90 görme atletin cezası belli oldu. Futbol maçı tartışmasında arkadaşını öldürmüştü

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu olan Suat Öner, atletizmdeki başarısıyla dikkat çekiyordu. Öner, yurt içinde katıldığı müsabakalarda Türkiye rekorları kırdı, uluslararası yarışmalardan da altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı.

ARKADAŞLARINA İZİN VERMEDİ

Öner, 12 Kasım 2022’de, merkez Osmangazi ilçesindeki Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı’nda dükkanı olan arkadaşı Kadir Şahin’in yanına gitti. Öner burada, Kadir Şahin, Sedat İrtem ve Ahmet Şanlı ile birlikte alkol alıp lig maçlarını izlemeye başladı.

MEYVE BIÇAĞIYLA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Öner, takımının Giresunspor’a yenilmesine sinirlendi. Başakşehir-Galatasaray maçını izlemek isteyen arkadaşlarına izin vermek istemedi. Şanlı tuvalete gideceğini söyleyerek dükkandan çıktı. Taraflar arasında tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Öner, eline geçirdiği meyve bıçağıyla Kadir Şahin’i öldürüp, İrtem’i de yaraladı. Polise teslim olan Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Öner, hakkında “Kasten öldürme” ve “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilen yargılamada, Öner, yüzde 90 görme engelli olduğunu belirterek, “Olay akşamı aramızda çıkan tartışma sonrası, Kadir ve Sedat bana saldırdı. Kendimi korumak için elime geçirdiğim bıçağı rastgele savurunca, istemeyerek Kadir’in ölümüne Sedat’ın ise yaralanmasına neden oldum. Onlar bana saldırmasa bu olay, bu duruma gelmeyecekti. Pişmanım” dedi.

Sedat İrtem ise ifadesinde, arkadaşını öldürüp kendisini yaralayan Suat Öner’in kavgayı başlattığını belirtip, şikayetçi olduğunu belirtti.

“ÖLDÜRME KASTI İLE HAREKET ETMİŞ OLSAYDI KAÇABİLİRDİ”

Öner’in avukatı Cem Atlı, müvekkilinin yüzde 90 görme engelli olduğuna dikkat çekerek, “Kendisinden irice ve fazla sayıda olan kişilere karşı, kendini savunmak zorunda kalmıştır. Müvekkilimin kendisini korumak amacıyla hareket ettiği esnada, masada yedikleri meyveleri soymak için kullanılan bıçağı eline gelmesi sonucu, etrafındakilerden kurtulmak maksadıyla rastgele sallaması söz konusudur. Müvekkilim eylemden sonra odadan çıkıp ambulans ve polisi beklemiştir. Öldürme kastı ile hareket etmiş olsaydı kaçabilirdi” diye konuştu.

22,5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Suat Öner, “Kasten öldürmek” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 18 yıla düşürülen ceza, sanığın duruşmadaki iyi hali de dikkate alınıp 15 yıla indirildi. Heyet, Öner’i, Sedat İrtem’i “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan da 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, toplam 22,5 yıl hapis cezası alan Öner’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.