Yüzen Fener Festivali'nden renkli görüntüler

Tayland'da düzenlenen geleneksel Yüzen Fener Festivali renkli görüntüler oluşturdu.

KAYNAK: İHA
Yüzen Fener Festivali'nden renkli görüntüler

Güney Asya ülkesi Tayland’da ay takvimine göre yılın son dolunay gecesi kutlanan Yüzen Fener Festivali (Loy Krathong) bu yıl da büyük ilgi gördü. Başkent Bangkok'taki şehir parklarında ve kanal bölgelerinde kurulan festival alanlarına yerli ve yabancı yüzlerce kişi katıldı. Geleneksel kıyafetler giyen Taylandlılar; nehir, göl ve denizlere el yapımı 'krathong' isimli yüzen fenerler bırakıp dilek tuttu.

Su kenarlarına kurulan tezgahlarda birbirinden renkli el yapımı yüzen fenerlerini sergilendiği festivalde, muz ağacı yaprağı, lotus çiçeği, mum, tütsü kullanılarak yapılan ‘doğaya duyarlı’ tasarımlar dikkat çekti. Balık yemi, ekmek, cips, Hindistan cevizi kabuğu ve hatta çeşitli meyvelerle yapılan yüzen fenerler, katılımcılar tarafından Tayland sularına bırakıldı.

Tayland Turizm ve Spor Bakanı Sudawan Wangsuphakijkosol festivalle ilgili yaptığı açıklamada, "Tayland’ın en renkli festivallerinden biri olan Loy Krathong, Tayland kültürünü ülke genelinde ve dünyada tanıtmak için düzenlenen eğlenceli bir etkinlik. Bu yılki festival, Tayland hükümetinin pandemi sonrası turizmi hareketlendirmek adına yaptığı çalışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor" dedi.

Bangkok Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün yapılan açıklamada, kanallarda gece boyunca yapılan temizlik çalışmaları sırasında 640 bin adet yüzen fener toplandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, toplanan fenerlerin yüzde 96,7’sinin geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış olduğu ifade edildi.

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