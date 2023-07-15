Yüzlerce uçuş iptal edildi, on binlerce yolcu havaalanlarını doldurdu. Avrupa’da ulaşım felç

Belçika ve İtalya’da havaalanı çalışanları greve gitti. Avrupa'da hava ulaşımını felç eden grev, yüzlerce uçuşun iptal ettirirken havaalanlarında insan seline neden oldu.

İtalya’da havayolu yetkililerine göre, yer ekibinin ücret anlaşmazlığı nedeniyle yapılan grevi sonucunda hem iç hem de dış hat olmak üzere yaklaşık bin uçuş iptal edildi.

250 BİN YOLCU MAHSUR KALDI

Belçika başkenti Brüksel’de bulunan Charleroi Havaalanı’ndan kalkacak ve inecek olan 120 uçuş ise, Ryanair’da çalışan pilotların çalışma koşulları nedeniyle yaptığı grevden dolayı gerçekleştirilemedi.

Yoğun yaz turizminin olduğu bölgede yapılan grevler hizmetlerin ciddi şekilde aksamasına neden olurken, binlerce kişi havaalanlarını doldurdu. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, havaalanlarında grevler nedeniyle 250 bin yolcu mahsur kaldı.

"SENDİKANIN İTALYA'YI BLOKE ETMESİNİ KABUL ETMİYORUM"

Sendikalar greve gerekçe olarak çalışanların toplu iş sözleşmelerinin 6 yıldır yenilenmemesini gösterirken, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, greve tepki göstererek "Birkaç sendikanın İtalya'yı bloke etmesini kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Salvini, durumu çözmek için sendikaları ve şirketleri gelecek hafta görüşmeye çağırdı.

Roma Fiumicino Havaalanı'nda 130 ila 140 uçuşun, Milano Malpensa Havaalanı'nda da 150 uçuşun iptal edildiği, ülke genelinde 250 bin kişinin etkilenebileceği belirtildi. Torino ve Palermo kentlerinde onlarca seferin iptal edildiği kaydedilirken, bazı uluslararası uçuşlar ise garanti kapsamına alınarak yapıldı.