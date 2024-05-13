Yüzlerce uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi

Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde de 2 bin 641 adet uzun namlulu silah fişeği ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şehirler arası taşımacılık yapan bir kargo firmasına ait araçta kaçak alkol bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan aramada etil alkol ve alkol yapım kitleri ele geçirildi.

Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinde düzenlenen operasyonda ise uzun namlulu silah fişekleri ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırıkkale'deki operasyonlar, kaçak ürün ticareti yapan ve bulunduran kişilere yönelik devam eden çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi. Polis ekipleri, bu tür suçlarla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürmekte ve toplumun güvenliğini sağlamak için çaba göstermektedir.