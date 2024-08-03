Yüzme bilmeyen gazeteci 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yüzme bilmeyen gazeteci 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Yüzme bilmeyen gazeteci şelalenin azgın sularına kapılan 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Gazeteci Murat Genç, sulara kapılanları görünce hızla hareket ettiğini anlattı.

Erzurumlu gazeteci Murat Genç yüzme bilmemesine rağmen 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Gazeteci Genç, Tortum Şelalesinin çevresinde Türkiye’ye gelen Azerbaycanlı diplomat Şahin Aliyev’i gezdiriyordu. O sırada fotoğraf çeken bir kadın ve bir çocuk hızla akan sulara düştü.

Yardım çığlıklarını duyan gazeteci Genç, suyun ortasındaki bir kayaya çıkarak kadını ve çocuğu kurtardı. Genç sonrasında o sırada yardıma gelen ancak kayarak suya düşen bir adamı da boğulmaktan kurtardı. Jandarma ekipleri Genç ile birlikte kurtardığı 3 kişiyi bulundukları yerden kıyıya çekti.

Olayda kimsenin burnunun bile kanamaması ile herkes rahat bir nefes aldı. Yaşadıklarını anlatan gazeteci Murat Genç kimsenin burnunun bile kanamamasından ötürü mutlu olduğunu söyledi. Genç o anları anlatırken yüzme bilmediğini ve yardım etmek için hızla hareket ettiğini belirtti.

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