Yüzme bilmeyen gazeteci 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Erzurumlu gazeteci Murat Genç yüzme bilmemesine rağmen 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Gazeteci Genç, Tortum Şelalesinin çevresinde Türkiye’ye gelen Azerbaycanlı diplomat Şahin Aliyev’i gezdiriyordu. O sırada fotoğraf çeken bir kadın ve bir çocuk hızla akan sulara düştü.

Yardım çığlıklarını duyan gazeteci Genç, suyun ortasındaki bir kayaya çıkarak kadını ve çocuğu kurtardı. Genç sonrasında o sırada yardıma gelen ancak kayarak suya düşen bir adamı da boğulmaktan kurtardı. Jandarma ekipleri Genç ile birlikte kurtardığı 3 kişiyi bulundukları yerden kıyıya çekti.

Olayda kimsenin burnunun bile kanamaması ile herkes rahat bir nefes aldı. Yaşadıklarını anlatan gazeteci Murat Genç kimsenin burnunun bile kanamamasından ötürü mutlu olduğunu söyledi. Genç o anları anlatırken yüzme bilmediğini ve yardım etmek için hızla hareket ettiğini belirtti.