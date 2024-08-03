Yüzme bilmeyen gazeteci 3 kişiyi kurtardı: O anlar kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yüzme bilmeyen gazeteci 3 kişiyi kurtardı: O anlar kamerada

Erzurumlu gazeteci Murat Genç, bölgede temaslarda bulunan Azerbaycanlı diplomat Şahin Aliyev’i gezdirirken, Tortum Şelalesi’nde meydana gelen bir olayda üç kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Olay, Tortum Şelalesi’nde gerçekleşti. Bir kadın ve çocuğu, dengesini kaybederek hırçın sulara düştü. Durumu fark eden Murat Genç, hemen harekete geçerek güvenli bir noktadan müdahale etti. Suya girerek kadını ve çocuğu kurtarmayı başaran Genç, o sırada onları kurtarmaya çalışan ve boğulmak üzere olan üçüncü bir erkeği de suyun içinden çekip çıkardı.

Görgü tanıklarının şahitliği

Olay sırasında görgü tanıkları, Murat Genç’in cesurca müdahalesini cep telefonlarıyla kaydetti. Videolarda, Genç’in üç kişiyi aynı anda tutarak Jandarma ekiplerinin gelmesini beklediği anlar yer aldı. Dünyanın en büyük dördüncü şelalesi olan Tortum Şelalesi’nde yaşanan bu olayda, kimsenin burnu bile kanamadı.

Jandarma ekiplerinin müdahalesi

Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Murat Genç ve kurtardığı üç kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Olayın ardından yapılan kontrollerde, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kahramanca bir kurtarma

Murat Genç’in hızlı ve cesur müdahalesi, büyük bir felaketi önledi. Başkent Postası Genel Koordinatörü’nün kahramanca davranışı, hem kurtarılan kişiler hem de olayın tanıkları tarafından büyük takdir topladı.

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