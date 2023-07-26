Yüzmek için girdiği derede gencin boğulma anı kamerada

Samsun’da, OMÜ’de mühendislik bölümü öğrencisi Erdeniz Yılmaz derede yüzerken kayboldu. Üniversite öğrencisinin duran kalbi için sağlık personeli seferber oldu. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

KAYNAK: İHA
Yüzmek için girdiği derede gencin boğulma anı kamerada

Olay, Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği son sınıf öğrencisi Erdeniz Yılmaz (25) babası ve iki kuzeni ile birlikte kendi bahçelerinin içinden geçen Yılanlı Dere'ye serinlemek için girdi. Yüzerken Erdeniz Yılmaz suda biran batarak kayboldu. Gencin kaybolduğunu gören kuzeni yardım istedi. Yoldan geçen vatandaşlar yardıma koştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SEFERBER OLDU

Olay yerine jandarma, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından suyun içinden baygın halde çıkartılan Erdeniz Yılmaz'ın duran kalbini çalıştırmak için sağlık ekipleri seferber oldu. Yaklaşık bir saat kalp masajı yapan sağlık ekipleri gencin duran kalbini iki kez çalıştırmayı başardı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Müdahale sırasında olay yerinde bulunan gencin yakınları gözyaşı döktü. Kalbi çalıştırılınca ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan üniversiteli genç yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan gencin suda batıp çırpınarak kaybolma anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SANDIKÇI DA UYARDI

Olay yerine giden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, duyduğu üzüntüyü dile getirerek, vatandaşlara riskli bölgelerde yüzmek için suya girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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