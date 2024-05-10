Yüzüklerin Efendisi geri dönüyor

Dünyaca ünlü Yüzüklerin Efendisi sinemalara geri dönüyor. Ünlü film üçlemesine bir film daha ekleniyor. Yeni filmin isminin “The Hunt for Gollum” olacağı belirtildi.
The Hunt for Gollum filmi; Yüzüklerin Efendisi karakterlerinden olan Aragorn, Legolas ve Gandalf’ın; Gollum’u yakalayışını işleyecek.
Filmin yönetmen koltuğunda; Yüzükler Efendisi üçlemesinde “Gollum” karakterine hayat veren Andy Serkis oturacak.
Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens ise filmde yapımcı olarak yer alacak.
Ünlü fantastik seri Yüzüklerin Efendisi, televizyonlardaki yolculuğuna Güç Yüzükleri diziyle devam ederken, The Hunt for Gollum, seyircileri Orta Dünya ‘ya döndürmekte oldukça kararlı.
New Line Cinema isimli şirket, Yüzüklerin Efendisi film ve dizi haklarına sahip olan Embracer Group ile anlaştığını önümüzdeki senelerde yeni filmlerin çıkacağını duyurdu.