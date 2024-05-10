Yüzüklerin Efendisi geri dönüyor

Yüzüklerin Efendisi geri dönüyor
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü Yüzüklerin Efendisi üçlemesine bir film daha ekleniyor. J.R.R. Tolkien’in yarattığı Orta Dünya evreninde geçecek yeni filmin ismi “The Hunt for Gollum” olacak.
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Dünyaca ünlü Yüzüklerin Efendisi sinemalara geri dönüyor. Ünlü film üçlemesine bir film daha ekleniyor. Yeni filmin isminin “The Hunt for Gollum” olacağı belirtildi.

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The Hunt for Gollum filmi; Yüzüklerin Efendisi karakterlerinden olan Aragorn, Legolas ve Gandalf’ın; Gollum’u yakalayışını işleyecek.

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Filmin yönetmen koltuğunda; Yüzükler Efendisi üçlemesinde “Gollum” karakterine hayat veren Andy Serkis oturacak.

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Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens ise filmde yapımcı olarak yer alacak.

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Ünlü fantastik seri Yüzüklerin Efendisi, televizyonlardaki yolculuğuna Güç Yüzükleri diziyle devam ederken, The Hunt for Gollum, seyircileri Orta Dünya ‘ya döndürmekte oldukça kararlı.

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New Line Cinema isimli şirket, Yüzüklerin Efendisi film ve dizi haklarına sahip olan Embracer Group ile anlaştığını önümüzdeki senelerde yeni filmlerin çıkacağını duyurdu.

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