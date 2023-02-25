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'Yüzüklerin Efendisi' serisi yeni filmlerle geri dönüyor

Yapım şirketi Warner Bros, önümüzdeki birkaç yılda Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni filmlerinin vizyona gireceğini açıkladı. Yeni serinin çalışmalarına 2022 Ekim ayında başlandı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 20:32
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'Yüzüklerin Efendisi' serisi yeni filmlerle geri dönüyor

'Yüzüklerin Efendisi' serisi yeni filmlerle geri dönüyor
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Hasılat rekoru kıran ve devam filmleriyle hayranlarından tam not alan Yüzüklerin Efendisi serisi yeniden beyazperdeye uyarlanıyor. Warner Bros. yaptığı açıklamada yazar J.R.R Tolkien'in kitaplarına dayanan yeni filmlerin yolda olduğunu duyurdu.

Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen ve Amazon Prime'da yayınlanan The Lord Of The Rings: The Rings Of Power dizisi, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi’nden binlerce yıl öncesini konu ediniyordu. Dizinin ikinci sezon çekimleri sürerken Orta Dünya'nın yeniden beyazperdeye taşınacak olması heyecan yarattı.

Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisinin yönetmeni Peter Jackson’ın arkasında bulunan New Line Cinema'nın yeni filmlerin de yapımını üstleneceğini duyurdu.

Yeni filmlerin hangi konuları ele alacağı veya filmlerde kimlerin rol alacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

7 OSCAR ÖDÜLÜ KAZANDI

Yönetmen koltuğunda Peter Jackson’ın oturduğu Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin başrollerinde Elijah Wood, Viggo Mortenson, Ian McKellan, Cate Blanchett ve Orlanda Bloom gibi isimler yer aldı. Oscar Ödülleri'nde toplamda 30 adaylığa layık görülen üçleme, 7 Oscar ödülü kazandı.

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ardından beyazperdeye uyarlanan Hobbit serisi ise eleştirmenlerden ve hayranlardan karışık tepkiler aldı.

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