Yüzündeki iğne izleri göründü 'Sosyal medyada görünen her şeye inanmayın'

Kardashian ailesinin ünlü ismi Kendall Jenner, sosyal medyada makyajsız haliyle gündemde. Yüz masajı yaparken çektiği bir videoyu paylaşan Jenner, yüzündeki iğne izleriyle eleştirilere maruz kaldı. Daha önce kusursuz cilt görüntüleriyle tanınan Jenner'ın bu gerçekçi paylaşımı, sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcılar, Jenner'ın cilt problemlerini açıkça göstermesinin ve sosyal medyanın gerçeklik algısını nasıl etkilediğini tartıştı. Bazıları bu görüntünün kendi cilt problemleri hakkında 'normal' hissettirdiğini belirtirken, diğerleri ise kendilerini 'kandırılmış' hissetti. Bu tartışmalar, sosyal medyanın güzellik standartları ve algıları üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.