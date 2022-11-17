Bahar Şahin kırmızı güllerle yakalandı! Yüzünü gizledi  

Ünlü oyuncu Bahar Şahin (25) önceki gece Bebek'te bir mekanda objektiflere yansıdı.

Kalabalık bir grupla saatlerce mekanda oturan Şahin, arkadaşları ile uzun süre sohbet etti. Arkadaşlarının tek tek mekanı terk etmesinin ardından en son mekandan ayrılan oyuncunun, yanındaki erkek arkadaşlarından birisinin kulağına uzunca süre bir şeyler söyledi.

Daha sonra mekandan ayrılan oyuncu eliyle yüzünü kapatarak aracına bindi. Aracın torpido gözünün üstündeki çiçeklerin kimden geldiği merak konusu oldu.

Bahar Şahin bu konudaki sorulara cevap vermedi.

