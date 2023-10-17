Yüzyüzeyken Konuşuruz Grubu'ndan açıklama. Gitarist Can Tunaboylu sevgilisini darp etmekle suçlandı

Şarkıcı Aybike Çelik, eski sevgilisi olan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Çelik, darbe dildiğine dair fotoğrafını paylaştı.

"13 GÜN BOYUNCA BENİ EVDE TUTTU"

Aybike Çelik, "Arkadaşlar, 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darbedildim. 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi, konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim. Şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim; ama 'burada istenmiyorsun' diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumu (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım, gösteremedim. Yaşadığım şok ve Stockholm Sendromu nedeniyle yine şahsa sığınmak durumunda kaldım" dedi.

Çelik, sözlerine "Darp raporu alırım diye hastaneye götürülmedim ve şahsın psikolojik şiddeti evde de devam etti. Kolumdaki kırık bası tıbbi müdahale ile çözülemeyeceği için dava zaten otomatik olarak açıldı fakat bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor. Kırık kolumun ve yüzümün iyileşmesini beklerken aylardır dava işleriyle uğraşıyorum, terapiye devam ediyorum. İtibar zedeleme davası açıp, bana karşı davda bunu kullanıp, itibar zedeleme davasını şiddet davası kazanmış gibi gösterip, erkek şiddetini aklayabilmesini istemedim" diye devam etti.

“HERKESTEN TEKRAR ÖZÜR DİLİYORUM"

Aybike Çelik'in iddiaları sosyal medyada geniş yer bulmasının ardından açıklama yapan Can Tunaboylu, "Değerli dinleyici ve takipçilerim, böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün. Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılanlardan çok farklı olduğunun tüm delillerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da bir suç olduğunu saygıyla hatırlatmak istiyorum. Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için büyük üzüntü duyuyorum. Son olarak, yargı süreci yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iddialar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan çok kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım. Toplumsal refleksimizi saygıyla karşılıyor, bu şekilde gündemi meşgul ettiğim için herkesten tekrar özür diliyorum" dedi.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Tunaboylu'nun açıklaması sonrası bir mesaj daha yayınlayan Aybike Çelik, "Şahıs ile bütün kişisel yazışmalarımı ve kabul ettiği bütün suçlarını kamuoyu bile paylaşabilirim hukuk önünde. Sadece ekran görüntüleri değil, bütün yazışmalarımız. Tüm konuşmalar yargı önünde incelenebilir. Arkadaşlar negatif yorumları önemsemiyorum. Ben ne yaşadığımı biliyorum ve bunların hepsinin kanıtı elimde var. Failin ne yazdığı beni ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aybike Çelik'in şikayeti sonrasından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 9 Ekim'de “Basit yaralama" ve “Hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturmada Adli Tıp Kurumu'ndan rapor bekleniyor.

"CAN İLE PROFESYONEL İLİŞKİMİZİ DURDURDUK"

Yaşananların ardından Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan da açıklama geldi. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna... Hepimizin malumu olduğu üzere, dün, bas gitaristimiz Can Tunaboylu ile ilgili ağır iddialarla karşı karşıya kaldık. Bu süre zarfında grup üyeleri olarak, sadece profesyonel değil, aynı zamanda duygusal olarak da derinden sarsıldık ve etkilendik. Sürecin hukuki boyutu devam ederken, bizlerin de doğruların ortaya çıkması ve adaletin sağlanması adına gereken desteği sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu sebeple, hukuki süreç devam ederken bas gitaristimiz Can Tunaboylu ile profesyonel ilişkimizi karşılıklı olarak durdurmuş bulunmaktayız. Grubumuzun ve etrafındaki profesyonel ekibin, bu olaylarla ilişkilendirilmesi ve linç edilmesi, hepimiz için oldukça acı verici ve yıpratıcıdır. Tüm bu süre zarfında, özellikle kadına yönelik şiddetin karşısında durmak ve mağdurların yanında olmak elbette ki vazgeçilmezimizdir. Ancak bu yapılırken masum bireylerin zarar görmemesi adına dikkatli ve adil olunmasını rica ederiz. Bir süre sahne almama kararı aldığımızı, olayların tüm gerçekliğiyle ortaya çıkmasını beklediğimizi bilgi ve anlayışınıza sunarız. Yüzyüzeyken Konuşuruz..."