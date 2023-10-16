Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı

Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Tunaboylu hakkında yaralama ve hakaret suçlamasından soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: DHA
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı

Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun beraber oldukları dönemde kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Gitarist Can Tunaboylu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basit yaralama ve hakaret suçlarından 9 Ekim'de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

eski-sevgilisine-siddet-uyguladigi-soylenen-16435226-1820-m.jpg

"13 GÜN BOYUNCA KIRIK KOLUMLA EVDE TUTULDUM"

Şarkıcı Aybike Çelik, Can Tunaboylu'nun kendisini darbettiğini iddia etti. Şiddete uğradığını açıklayan Çelik, darp edildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. 3 Ağustos Perşembe gecesi erkek arkadaşı Can Tunaboylu tarafından darbedildiğini söyleyen Çelik, "13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi" derken, darp raporu almaması için hastaneye götürülmediğini söyledi.

yuzyuzeyken-konusuruz-un-gitaristine-sevgilis-2-16435226-o.jpg

CAN TUNABOYLU ÖZÜR DİLEDİ

Aybike Çelik'in iddiaları sosyal medyada geniş yer bulmasının ardından açıklama yapan Can Tunaboylu, "Değerli dinleyici ve takipçilerim, böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün. Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılanlardan çok farklı olduğunun tüm delillerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da bir suç olduğunu saygıyla hatırlatmak istiyorum. Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için büyük üzüntü duyuyorum. Son olarak, yargı süreci yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iddialar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan çok kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım. Toplumsal refleksimizi saygıyla karşılıyor, bu şekilde gündemi meşgul ettiğim için herkesten tekrar özür diliyorum" dedi.

yuzyuzeyken-konusuruz-un-gitaristine-sevgilis-4-16435226-o.jpg

SORUŞTURMA 9 EKİM'DE BAŞLATILDI

Aybike Çelik'in şikayeti sonrasından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 9 Ekim'de basit yaralama ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturmada Adli Tıp Kurumu'ndan rapor bekleniyor.

Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi Gündem
Tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Emre Ulaş Gazze Canisinin Karikatürünü çizdi Karikatür
Emre Ulaş Gazze Canisinin Karikatürünü çizdi
Enkazdan çıkardığı aracıyla boğasını taşıdı Yaşam
Enkazdan çıkardığı aracıyla boğasını taşıdı
Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürün ne kadar indirime girdi? Ekonomi
Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürün ne kadar indirime girdi?
106 metrelik gemi karaya oturdu Gündem
106 metrelik gemi karaya oturdu
Yoksulluk bile pahalandı. Yoksul olmanız için 43 bin liracık gerekiyor Ekonomi
Yoksulluk bile pahalandı. Yoksul olmanız için 43 bin liracık gerekiyor