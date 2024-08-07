Z kuşağından rezil akım! Atatürk’ü alet ettiler

Düzenleme: Taner Yener
Z kuşağından rezil akım! Atatürk’ü alet ettiler

Tiktok’ta genç kızların çekip paylaştığı “Atatürk’e sarılma” videoları tartışma yarattı.

Tiktok’ta genç kızların çekip paylaştığı “Atatürk’e sarılma” videoları tartışma yarattı.

Instagram’ın erişime kapatılması birçok sosyal medya kullanıcısını farklı platformlara dümeni kırdı.

ata1.jpg

Kimi X kimi de Tiktok gibi sosyal medya uygulamalarına üye olurken yeni bir akım ortaya çıktı.

ata4.jpg

Tiktok kullanıcısı gençler, platformda “Atatürk’e sarıldıkları” animasyon görüntülerini paylaştı. Videolar sosyal medyada büyük tepki çekti

ata2.jpg

Bu animasyonlar, Luma Dream Machine üzerinden oluşturuluyor.

ata3.jpg

Kullanıcılar, siteye giriş yaptıktan sonra istedikleri görüntüleri yükleyip, nasıl bir animasyon istediklerini İngilizce bir metinle yapay zekâya anlatıyor.

Böylece yapay zekâ, hiç sahip olmadığımız ya da geri dönemeyeceğimiz anıları sanki o an yaşamışız gibi karşımıza getiriyor.

Son Haberler
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı anketinden sürpriz sonuç. İki detay dikkat çekti Gündem
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı anketinden sürpriz sonuç. İki detay dikkat çekti
Gece olan 4 depremin anlamı ne? Depremlerin yerini önceden bilen adam açıkladı Gündem
Gece olan 4 depremin anlamı ne? Depremlerin yerini önceden bilen adam açıkladı
Saadet Partisi'nden suç duyurusu Gündem
Saadet Partisi'nden suç duyurusu
Defne Samyeli plaj karelerini peş peşe paylaştı. Instagram engeli durduramadı Magazin
Defne Samyeli plaj karelerini peş peşe paylaştı. Instagram engeli durduramadı
Askeri alanda korkutan yangın Yerel Haberler
Askeri alanda korkutan yangın
Üç bölge için kırmızı alarm! Dünya
Üç bölge için kırmızı alarm!
Nepal'de düşen helikopterdeki 5 kişi öldü Dünya
Nepal'de düşen helikopterdeki 5 kişi öldü