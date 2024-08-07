Z kuşağından rezil akım! Atatürk’ü alet ettiler

Tiktok’ta genç kızların çekip paylaştığı “Atatürk’e sarılma” videoları tartışma yarattı.

Instagram’ın erişime kapatılması birçok sosyal medya kullanıcısını farklı platformlara dümeni kırdı.

Kimi X kimi de Tiktok gibi sosyal medya uygulamalarına üye olurken yeni bir akım ortaya çıktı.

Tiktok kullanıcısı gençler, platformda “Atatürk’e sarıldıkları” animasyon görüntülerini paylaştı. Videolar sosyal medyada büyük tepki çekti

Bu animasyonlar, Luma Dream Machine üzerinden oluşturuluyor.

Kullanıcılar, siteye giriş yaptıktan sonra istedikleri görüntüleri yükleyip, nasıl bir animasyon istediklerini İngilizce bir metinle yapay zekâya anlatıyor.

Böylece yapay zekâ, hiç sahip olmadığımız ya da geri dönemeyeceğimiz anıları sanki o an yaşamışız gibi karşımıza getiriyor.