Zabıta ekiplerinden lokantalara denetim

Söğüt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Söğüt ilçesi genelinde halk sağlığını korumak amacıyla denetimler yapılıyor. Bu çerçevede ilçede yer alan 17 adet lokanta, 3 adet ızgara köfte satış yeri denetlendi.

Halkın güvenli ve kaliteli hizmet almasını sağlamak için; işyeri açma ve çalışma ruhsatları faaliyeti dışında faaliyet yapıp yapmadığı, temizlik, fiyat tarifeleri, hijyen belgeleri kontrol edildi.

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İşletme sahiplerine ve personele hijyen kurallarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Zabıta ekipleri denetimlerin halk sağlığı için aralıksız süreceğini aktardı.