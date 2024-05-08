Zabıta ekiplerinden lokantalara denetim

Söğüt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Söğüt ilçesi genelinde halk sağlığını korumak amacıyla denetimler yapılıyor. Bu çerçevede ilçede yer alan 17 adet lokanta, 3 adet ızgara köfte satış yeri denetlendi.
Halkın güvenli ve kaliteli hizmet almasını sağlamak için; işyeri açma ve çalışma ruhsatları faaliyeti dışında faaliyet yapıp yapmadığı, temizlik, fiyat tarifeleri, hijyen belgeleri kontrol edildi.
İşletme sahiplerine ve personele hijyen kurallarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Zabıta ekipleri denetimlerin halk sağlığı için aralıksız süreceğini aktardı.