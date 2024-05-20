Vatandaş olarak utandım!

Vallahi billahi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utandım.

Koskoca Türkiye, gümrüklerde vatandaşlarını durdurup üzerinde 2. telefon var mı yok mu arama yapacak.

Türkiye’yi ve vatandaşlarını düşürdükleri duruma bakar mısın?

Dev banka ve holdinglerin vergi borçlarını sil, milyar kâr açıklayan şirketler bir memur kadar bile vergi vermesin, sonra sen vergi kaçağını önlemek için vatandaşının gümrüklerde üstünü başını ara.

Sanırsın ki, büyük vergi kaçakçısı aranıyor.

Bu sadece onur kırıcı bir davranış değil aynı zamanda Türkiye’nin geldiği içler acısı durumu gösteren acı bir görüntü.

Ticaret Bakanlığı açıkladı.

Gümrükten geçen vatandaşların üzerinde 2. telefon varsa el konulacak.

Al sana itibar, al sana büyük devlet narası!

Sen yapay zekâ döneminde gençlerini ağır vergi ile ileri düzey teknolojik cihazlardan uzak tut sonra don gömlek satarak ihracat hamlesi yap.

Adama don gömlek satıyor diye düşük faizli kredi ver, teşviki ver sonra gençlerini hava limanı gümrüğünde 3. sınıf kaçakçı konumuna sok.

Sonra gençler neden bu ülkeden gidiyor, beyin göçü neden?

Al sana neden!

Ayıp! Bir devlet için utanç verici bir uygulama.

Dünyada 12 yaşında çocuklar evlerinin garajında internet projeleri geliştirip milyar dolarlık şirket yaratırken, sen gençlerinin üzerinde 2. telefon var mı diye üst baş araması yap.

Dünyanın her yerinde bin dolara satılan telefon Türkiye’de 3 bin dolara satılıyor. Elin Amerikalısı milyar dolarlık yatırımla her bir telefondan 100 dolar kazanırken Türkiye 2 bin dolar vergi alıyor. Tıpkı otomobilde olduğu gibi.

Sonra lütufmuş gibi yerli üretim telefonlarda öğrencilerden 1 defalık vergi alınmayacağını açıkla.

Kim aldı ki?

Çin’de çöp olmuş 10 yıllık teknolojiye sahip, 50 dolarlık telefonları burada 10 bin liraya sat, sonra vergi almayacağım de.

Türkiye’ye vallahi billahi yazık ettiler.

Gençlere haksızlık ettiler.