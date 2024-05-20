Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz 'Fenerbahçe'den intikam alacağız' derken ne demek istedi

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz’ın “Fenerbahçe’den intikamımızı alacağız” ifadeleri tekrar gündeme gelirken, sosyal medyada “Galatasaray’dan da intikamınızı alacak mısınız?” dillendirilmeye başlandı…

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmesinin ve şampiyonluk yarışının son haftaya taşınmasının ardından, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, kendi sosyal medyalarında Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz’a bu soruyu yöneltiyorlar…

Bilindiği gibi, yeşil-beyazlı ekibin başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe ile oynanan 35. Hafta maçının öncesinde, çıktığı tv yayınında “Fenerbahçe’den intikam alacağız” ifadelerini kullanmış ve gündemi meşgul etmişti. Daha sonra gelen tepkiler nedeniyle de, yanlış anlaşıldığını belirterek, “Fenerbahçe’den rövanşı alacağız” anlamında bir söylemde bulunduğunu vurgulamıştı…

Başkan Ömer Korkmaz, ligde kalmayı garantileyerek Fenerbahçe maçına mutlak 3 puan düşüncesiyle çıkacaklarını ifade etmiş, ancak Konya’da oynanan karşılaşma 0-0 sonuçlanmıştı…

Fenerbahçe’nin 1-0’lık galibiyeti ile sonuçlanan maçtan sonra, futbol ailesinde gözler, hafta sonunda oynanacak olan Konyaspor-Galatasaray maçına çevrildi…

Konyaspor-Galatasaray beraberliği her iki takıma da yarıyor…

Galatasaray şampiyonluğa ulaşıyor olacak, Konyaspor ise lige tutunmuş olacak.