Zafer Murat Çetintaş, İstanbul'un şebeke suyu içilemez dedi. İSKİ'nin belgeleri aksini söyledi

Zafer Murat Çetintaş, İstanbul'un şebeke suyunun içilemeyeceğini öne sürdüğü bir video yayımladı. İSKİ'nin internet sitesinde yer alan belgelerse aksini söyledi.

Zafer Murat Çetintaş, İstanbul'un şebeke suyu içilemez dedi. İSKİ'nin belgeleri aksini söyledi

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, İstanbul'un şebeke suyunun sertliğini TDS aleti ile test ettiği bir video yayımladı.

Evindeki musluktan su alan Çetintaş, daha sonra TDS cihazını bardağın içine soktu. Cihaz, kısa süre içinde 169'a ulaşarak kırmızı renge büründü. Cihazın sudaki yabancı maddelerin ne kadar olduğunu gösterdiğini söyleyen Çetintaş, "şebeke suyunun içilemeyeceği ve ağza vurulamayacağını" iddia etti.

"İSKİ 'İÇİLEBİLİR' DESE DE İNANMAYIN"

İSKİ'nin şebeke sularının 'içilebilir' olduğuna yönelik açıklamalarına İstanbulluların inanmaması gerektiğini iddia eden Çetintaş, "TDS aletini suya koyar koymaz kırmızıya döndü ve 169 sinyalini verdi. Bu sinyal, suyun içilmeyeceğini, ağza vurulmayacağını gösteriyor. Eğer bu tür suları içerseniz, böbrekleriniz ve bağırsaklarınız hasar görür. İstanbullular lütfen şebeke suyunu içmeyin. Her ne kadar İSKİ 'içilebilir' dese de inanmayın" ifadelerini kullandı.

Evde yapılabilen TDS testi, her ne kadar suyun temizliği hakkında fikir verse de, bir laboratuvar testi değil. Öte yandan, testlerin İSKİ'nin sorumluluğunda olmayan iç tesisat temizliği gibi çeşitli faktörlerden etkilenmesi de güvenilirliği azaltıyor. Çetintaş'ın videosundan sonra TDS değerleri merak konusu oldu. İşte o değerler ve anlamları:

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İSKİ: "SU KALİTESİ KRİTERLERİN ÜSTÜNDE"

İSKİ'nin web sitesinde şebeke suyunun kalitesiyle ilgili bölümde "İstanbul’da musluktan akan su; Avrupa Birliği (EC), Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) öngördüğü kriterlerin üstünde içilebilir kalite, lezzetli ve sağlıklıdır. Ülkemizde şebeke sularının özellikleri ve nasıl olması gerektiği Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’te belirtilmiştir" ifadeleri yer alıyor. Buna göre şebeke suyu, yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından devamlı olarak denetleniyor.

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