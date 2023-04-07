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Belediye meclisi şebeke suyunun kullanımını kısıtladı. Kuraklık kapıya dayandı

Burdur’da şebeke suyu ile otomobil, merdiven, halı ve benzeri malzeme yıkamak, bahçe ve tarla sulamak yasaklandı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:15
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Kuraklık kapıya dayandı

Belediye meclisi şebeke suyunun kullanımını kısıtladı. Kuraklık kapıya dayandı
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ANKA'da yer alan habere göre, Burdur Belediye Meclisi’nin nisan ayı toplantısı Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz başkanlığında Belediye Meclisi Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, 21 ana gündem 4 ek gündem maddesi olmak üzere toplam 25 gündem maddesi görüşüldü.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz suyun daha tasarruflu kullanılmasını sağlamak amacıyla ‘Belediye Mücavir sınırları içerisinde içme suyu şebekesini kullanarak araç, halı ve benzeri malzeme yıkama, bahçe ve tarla sulama, iş yeri ve binaların merdiven ve kaldırımları yıkamanın” yasak kapmasına alınmasına ilişkin ilgili yönetmeliğe madde eklenmesini önerdi.



"BÖLGEMİZ AŞIRI KURAKLIK ÇEKİYOR"
Konuyla ilgili konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz şunları söyledi:

"Malumunuz geçen yıl içme suyunda bir problem yaşadık. İçme suyumuzun çok sorunsuz bir şekilde ya da istediğimiz şekliyle kullanılmasının belki bir önlemi olur diye düşünüyoruz. Vatandaşımız içme suyunun hangi koşullarda nasıl sağlanıldığını ve ne kadar zorlandığımızın biraz da farkına varsın istiyoruz çünkü bir ton suyun bedeli belki 7-8 lira ama bu rakam inanın şu anda suyu çeşmeden akıtma maliyetlerimiz değil. Sadece maliyet hesabı değil, havzamızın hızla azalan yeraltı su kaynakları, başka da bir su kaynağımız yok şu anda. Kuraklık haritasını zaman zaman Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınlıyor. Bölgemiz maalesef aşırı kuraklık çeken bölgelerden bir tanesi. Birkaç gündür yağmur yağıyor. Çok mutlu oluyorum. İnşallah bahar aylarında daha fazla yağış alır ve yazın bir su sorunu yaşamayız. Önlemler alıyoruz, yeni sondajlar yaptırıyoruz ama yeraltında ne kadar su kaldığını kestiremiyoruz. Bu nedenle de Zabıtamızdan bu konuda bir yönetmelik güncellemesi yaparak, yetkisini değiştirip caydırıcı olması adına amacımız ceza kesmek değil. Vatandaşımızda bir duyarlılık oluşturma adına böyle bir gündem maddesini aldık."

Ercengiz’in konuşmasının ardından yapılan oylamada; şebeke suyundan otomobil, merdiven, halı yıkanması, bahçe ve tarla sulanmasının yasaklanmasına ilişkin düzenleme 1 çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

 

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