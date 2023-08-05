İstanbul'da suya zam yolda. İSKİ açıkladı

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, İstanbul'da suya zam talebinde bulunacaklarını söyledi.

KAYNAK: DHA
İstanbul'da suya zam yolda. İSKİ açıkladı

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz'dan geldi. Solmaz, "Eylül ayında bir zam talebinde bulunacağız çünkü personel giderlerimiz, enerji, elektrik, dövizdeki artış belli. Kullandığımız kimyasalların, yedek parçaların ciddi bir döviz girdisi var dolayısıyla eylül ayında bir zam talebinde bulunacağız" dedi.

"2000'Lİ YILLARDAN İTİBAREN DIŞARDAN SU AKTARMIYORUZ"

İSKİ tarihinde karşılaşılmamış bir kuraklık olduğunu belirten İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, "İSKİ tarihinde görülmemiş şekilde sadece İstanbul özelinde değil bütün Avrupa'da kuraklık söz konusu. Istrancalar'dan her sene minimum 100 milyon metreküp su transfer ediyorduk, bu sene bu 50 milyonlarda kaldı. Bunun 50 milyonlarda kalması demek, benim Avrupa yakasında 50 milyona yakın, 50 milyon metreküplük açığım oluştu. Bu açığı ne yapmaya çalışıyorum? Anadolu yakasından daha fazla su transfer ederek kapatmaya çalışıyorum. İşte bu sene gördüğünüz Alibeyköy Barajı'nın havzası zaten dardır, kurulduğunda da aktarma barajı olarak kullanıldı. 2000'li yıllardan itibaren dışarıdan su aktarmıyoruz, yıllık bize 25-30 milyon metreküp gibi çok mütevazı bir suyu vermesi yeterli. Şu an Alibeyköy Barajı'ndan günlük 50 bin metreküplük su alıyorum, diğer sistemlerde günlük sıkıntı olursa kapatıyoruz. Alibeyköy Barajı son derece uygun ve görevini yapıyor.

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