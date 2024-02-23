Zafer Partili aday ile AKP’li aday arasında ilginç diyalog. ‘Afganlar giderse tarım biter’

Yerel seçimlere az bir zaman kala, her partiden adaylar sahadaki çalışmalarını hızlandırıyor.

En son da Zafer Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oğuz Beki’nin seçim gezisi sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Beki’nin AKP Beylikova Belediye Başkan Adayı Vahit Kara ile karşılaşmasında yaşanan konuşma sosyal medyada viral oldu.

“AFGANLAR GİDERSE TARIM BİTER”

“Niye bize düştü bu iş? Siz hükümettesiniz niye göndermiyorsunuz? Seviyor musunuz bu Afganları?” diye soran Beki’ye, AKP’li aday “Afganlar giderse şu an tarım bitiyor” diye cümle kullandı.

Cevaba şaşıran Beki de “Bitiyor mu? Başkanım biz 2016’dan önce de tarıma devam ediyorduk” diye açıkladı.

AKILLARA SOYLU'NUN AÇIKLAMASI GELDİ

Söz konusu yaşananlar, akıllara İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'nun 2022'deki tartışma yaratan söylemlerini getirdi.

Soylu, mültecilerin ekonomiye katkısı olup olmadığı hakkında "Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim" demişti.

Soylu şöyle demişti:

"Elbette ki bir takım dertler sıkıntılar olabilir. Ekonomiye katkıları var mı, yok mu, var. Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim, bu düşmanlığın bir anlamı yok."