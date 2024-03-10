Zafer Partililer arasında Ümit Özdağ’ı çileden çıkaran kavga: Afganlar mı geldi? Suriyeliler mi girdi içeri?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde düzenlediği aday tanıtım toplantısına katıldı.

Programda sırasında İl Başkanı Ender Oğuz konuşmasını yaparken partililer arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, Genel Başkan Ümit Özdağ ise yaşananlar karşısında oldukça sinirlendi.

"AFGANLAR MI GELDİ, SURİYELİLER Mİ GİRDİ İÇERİ?"



Kavga eden partililere sert bir şekilde çıkışan Özdağ, "Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz" dedi.